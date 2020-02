Appel à témoins après la disparition d'une adolescente à Jonchery-sur-Vesle

Jonchery-sur-Vesle, France

Les gendarmes de la Marne lancent un appel à témoins concernant la disparition de Isciane, une mineure de 15 ans, placée en famille d’accueil à Jonchery-sur-Vesle dans la Marne. Elle a été vue pour la dernière fois le mercredi 12 février à 7 h en gare SNCF de Jonchery-sur-Vesle. Elle devait prendre le train pour se rendre au lycée à Reims mais elle ne s’y est jamais rendue.

Vue pour la dernière fois à la gare SNCF

La gendarmerie précise qu'elle est âgée de 15 ans et demi, qu'elle est de corpulence moyenne, mesurant 1,59 m, cheveux longs bruns, et susceptible d’être vêtue d’un survêtement de couleur bleu et gris, de marque Lacoste et d’une paire de baskets blanches de marque Nike. Les gendarmes appellent toutes les personnes susceptibles de fournir toute information pouvant orienter les recherches, à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de Fismes au 03.26.48.09.03.