Appel à témoin après la disparition inquiétante d'un habitant de Marchaux dans le Doubs

Un habitant de Marchaux près de Besançon dans le Doubs est activement recherché depuis mercredi 29 septembre. Cet habitant de Marchaux âgé de 44 ans a quitté son domicile à pied dans la matinée de mercredi. Depuis, ses proches n'ont plus de nouvelles, le quadragénaire serait dépressif selon les gendarmes, qui lancent un appel à témoin.

Des recherches en cours avec drone, hélicoptère et chiens

Le disparu est de type caucasien, il mesure 1m 85, pèse 90kg, il a des cheveux courts brun, et serait vêtu de basket bleues foncées, d’un jean bleu et d’une veste de ville marron. Des recherches ont été entreprises et se poursuivent ce jeudi, mobilisant drone, hélicoptère et équipe cynophile.

Toute personne disposant de renseignements sur la personne recherchée est invitée à contacter la gendarmerie de Roulans / Marchaux au 03 81 55 51 80, ou composer le 17.