Appel à témoin après la disparition inquiétante d'une jeune femme à Niort

Une jeune femme a disparu samedi 6 février à Niort. Virginie, dite Nini, est partie en voiture, une mégane grise, immatriculée ET308YQ, et n'a plus donné de nouvelles. Cette jeune femme mesure 1m60 et est mince. Elle a les yeux marron et des cheveux longs et bruns. Elle aurait écrit un courrier qui laisse présager du pire à son compagnon. Pour ses amis, la retrouver est une "urgence vital".

Pour tout renseignement ou découverte à communiquer à la police, merci de composer le numéro du commissariat de Niort : 05.49.28.72.00.