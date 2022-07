Appel à témoins après la fugue de deux adolescentes à Vic-sur-Seille

Lisa et Laurène ont 15 et 17 ans. Dimanche soir vers 17h30, les deux adolescentes ont quitté Vic-sur-Seille. Depuis leurs proches n'ont plus de nouvelles.

Les gendarmes de la compagnie de Sarrebourg-Château-Salins privilégient la thèse de la fugue et lancent donc un appel à témoins pour retrouver les deux adolescentes, "susceptibles d'être ensemble." Le signalement des deux jeunes filles a été diffusé sur les réseaux sociaux.

Toute information pouvant être utile aux enquêteurs est à communiquer à la compagnie au 03.87.05.10.29 ou en composant le 17.