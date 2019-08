Appel à témoin après le vol de deux voitures de sport à Milizac

Milizac, Milizac-Guipronvel, France

Le déclenchement de l'alarme n'aura pas suffit... Un malfaiteur s'est introduit dans un garage de Milizac (Finistère), dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a volé deux voitures de Sport, une Mégane RS et une Golf 5 R32.

Les clefs d'autres véhicules stationnés dans le garage, ont également été emportée par le cambrioleur, les voitures ont donc été déplacées et mises en sécurité. "Sans parler de l’outillage, de l’informatique, des dégradations subies sur le local", explique le personnel de ce garage.

Appel à témoin

Dans une publication sur Facebook, le garage demande aux gens d'être vigilants : "On en appel à votre solidarité pour partager cette publication et ouvrir l’œil, merci d’avance à tous, on fait notre maximum pour r’ouvrir au plus vite."

Le suspect a été filmé par les caméras de vidéosurveillance.