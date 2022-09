Appel à témoin après un accident cycliste contre piéton à Grenoble

Vers 10 heures ce jeudi matin rue Lafayette à Grenoble, une rue de l'hypercentre, une femme âgée de 94 ans a été percutée par un cycliste. Grièvement blessée la victime a été prise en charge par le SMUR et a été hospitalisée au CHU Grenoble Alpes. Un temps resté sur place après le choc le cycliste a finalement pris la fuite. "Faute de témoignage suffisant" jusqu'à présent, la police et le parquet de Grenoble lancent un appel à témoin.

Un vélo tout terrain de couleur noire

L'accident s'est produit "au niveau du 4 rue Lafayette". La victime est "une femme de type européen, de corpulence normale, cheveux roux aux racines blanchies, coupés au carré" et qui "portait des lunettes de vue dont la monture est blanche et noire". Le cycliste est âgé en apparence d'une cinquantaine d'années, il a les "cheveux poivre et sel" et il était vêtu "d'un tee-shirt foncé" pouvant être rayé et "d'un pantacourt foncé". "La bicyclette, précise enfin l'appel à témoin, est un vélo tout terrain de couleur noire".

Toute personne susceptible d'apporter des informations doit joindre le standard de l'hôtel de police au 04 76 60 40 40.