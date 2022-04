Appel à témoins après une disparition inquiétante à Montpellier

La police de Montpellier lance un appel à témoins après une disparition inquiétante. Il s'agit de Marwa, une adolescente de 13 ans, qui n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis mardi 5 avril en début d'après-midi. Elle été vue pour la dernière fois place d'Italie, à deux pas du collège des Garrigues, où elle est scolarisée, aux Hauts-de-Massane.

Marwa mesure 1m55, les cheveux longs et bruns. Elle portait une doudoune sans manche et un pull blanc. Son père la décrit comme une jeune fille "tranquille" qui n'a pas l'habitude de trainer entre le collège et le maison et il assure qu'elle n'a jamais fugué.

Toute personne susceptible d'apporter des informations peut contacter la sûreté départementale en composant le 06.99.47.40.61.