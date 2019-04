Appel à témoin après une disparition inquiétante à Valence

Valence, France

Âgé de 54 ans, Victor Carreira a fugué du centre hospitalier de Valence où il venait d'être transporté par les pompiers le lundi 1er avril. Cet habitant de Malissard s'est enfui aux alentours de 17 heures 30. Au moment de sa disparition, il portait un jean, une veste noire et rouge avec un liseré blanc. Il a les cheveux longs poivre et sel et barbe mal rasée.

Son portefeuille retrouvé

Le portefeuille contenant les documents d’identité du quinquagénaire a été retrouvé dans la boîte aux lettres de la caserne de Gendarmerie de Valence, le lendemain de la disparition. La gendarmerie voudrait savoir qui l'a déposé afin d'orienter les recherches.

Pour tous renseignements, appelez la gendarmerie de Chabeuil au 04.75.59.00.22