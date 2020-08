Appel à témoins après une tentative de vol avec violence à Dions

Un gros dispositif de gendarmerie a été déployé samedi 29 août dans l'après-midi, dans le secteur de Dions. Les militaires ont été aidés d'un hélicoptère et d'une équipe cynophile pour rechercher les deux agresseurs d'un couple. Ces derniers ont tenté de dérober la voiture d'un homme et de sa femme, attaqués alors qu'ils pique-niquaient près du cimetière. Le mari s'est défendu à l'aide d'un couteau, son épouse a été frappée au visage. Les agresseurs ont volé une montre et les clefs de voiture du couple avant de prendre la fuite à pieds.

Deux hommes recherchés

Les gendarmes concentrent leurs recherches aux abords de ces axes : la D418, la D225, la D22 et la N106. Les deux hommes recherchés sont de type africain, d'environ 1m75. L'un portait une veste aux couleurs du FC Barcelone, l'autre était vêtu d'un sweat à capuche et d'un pantalon noirs.

Si vous pensez détenir des informations, contactez la gendarmerie de Saint-Chaptes au 04 66 81 20 73.