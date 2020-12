Un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme à Nailly

Elle est partie de chez elle au lieu-dit Les Chollets à Nailly samedi soir, dans le nord de l'Yonne, et n'a plus été vue depuis. Christine Mollard, âgée de 61 ans, est portée disparue. Cette icaunaise mesure 1 mètre 55, a les cheveux longs et châtain clair. On ignore ce qu'elle portait comme tenue, mais elle serait partie avec son sac à main. Elle n'a en revanche pas pris son téléphone avec elle.

Les gendarmes lancent un appel à témoins pour tenter de la retrouver. Si vous l'apercevez, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Valérien au 03 86 88 60 17.