La gendarmerie du Teil en Ardèche lance un appel à témoin, ce dimanche, après la disparition d'une habitante d'Alba-la-Romaine. Martine Gallet n'a plus donné de nouvelle depuis ce vendredi 13 avril.

Disparue depuis ce vendredi

Martine Gallet, âgée de 60 ans, a quitté son domicile sur la commune d'Alba-la-Romaine ce vendredi. Ce sont ces proches qui ont prévenu les gendarmes. Cette dame est susceptible de se trouver sur les départements de l'Ardèche ou de la Drôme.

Appel à témoin

Martine Gallet mesure 1m70 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux mi-longs, blancs, et les yeux bleus. Elle portait un pantalon noir, une veste noire en fausse fourrure et un sac à main beige quand elle a été vue pour la dernière fois.

Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter les gendarmes de la brigade du Teil au 04.75.49.00.10