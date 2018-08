Saint-Gingolph, France

Toujours aucune trace ce vendredi du randonneur de 51 ans porté disparu depuis dimanche dernier à la frontière franco-suisse dans le chablais.

Frédéric Derlot était parti marcher à la Dent d'Hoche sur les hauteurs de Novel. Son portable a borné pour la dernière fois dimanche matin à Saint-Gingolph. Sa voiture a été retrouvée à Novel où les gendarmes , les pompiers, et le peloton de gendarmerie de haute-montagne ont intensifié leurs recherches.

Un appel à témoins est lancé.

Vous pouvez contacter la gendarmerie d'Evian au: 04 50 75 01 06