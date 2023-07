Après un appel à témoin lancé en Isère, Drôme et Haute-Savoie, un Néerlandais retrouvé sain et sauf

La sûreté départementale de l'Isère a levé ce vendredi 7 juillet, en fin d'après-midi, l'appel à témoin lancé plus tôt pour retrouver un ressortissant néerlandais de 35 ans.

Entre Annecy et Montélimar...

Cet homme n'avait plus donné signe de vie depuis le 2 juin. Il se trouvait alors du côté d'Annecy, dans une entreprise de parapente et son téléphone avait "borné" pour la dernière fois ce jour-là du côté de Montélimar, dans la Drôme. Sa famille avait toutefois reçu un impayé de péage datant du 5 juin. Cet homme présente des "troubles psychologiques" et avait déjà fait une tentative de suicide.

À bord d'un camping-car ?

Il était venu en France, souligne la police, "dans un camping car de marque Peugeot type Camper Blanc" immatriculé aux Pays-Bas. C'est sa famille qui avait donné l'alerte depuis son pays d'origine. Il a finalement été retrouvé sain et sauf.