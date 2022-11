Un appel à témoin lancé en Nord-Isère pour retrouver deux adolescents fugueurs

Sacha, 15 ans, et Evan, 12 ans, ont quitté leurs domiciles des Avenières et de Domelieu, en Isère, dans la nuit de jeudi et vendredi. Un appel à témoin a été lancé par les gendarmes.

Evan et Sacha ont fuit ensemble - Ils n'étaient pas dans leur chambre ce matin. Sacha, âgée de 15 ans, et Evan, âgé de 12 ans, ont quitté leur domicile des Avenières et de Dolomieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les gendarmes ont lancé des premières vérifications ce vendredi matin, après l'alerte lancée par les parents. Dans leurs deux maisons, les deux adolescents ont laissé des lettres pour expliquer leur geste. D'après Le Dauphiné Libéré, ces deux adolescents sont en couple. La recherche est rendue difficile par le fait que les deux adolescents sont partis sans leur téléphone portable. ⓘ Publicité Le parquet de Bourgoin-Jallieu a donc donné son accord pour lancer un appel à témoins. Sacha mesure 1m50, elle pourrait porter un manteau et des baskets noires. De corpulence mince, elle pourrait aussi être en possession de deux sacs à dos, un bleu et un rouge et noir. Evan lui, de corpulence mince également, pourrait porter une doudoune bleue. Il est demandé aux éventuels témoins de prendre contact avec les gendarmes de Morestel, au 04.47.80.00.17.