Appel à témoin : la gendarmerie de Vauvert recherche un mineur en fugue

La gendarmerie de Vauvert, dans le Gard, lance un appel à témoin. Les gendarmes recherchent un mineur en fugue, Yazan Al Kayfo, âgé de 14 ans. Il a quitté le domicile de ses parents à Vauvert, ce mardi 22 février au matin, et aurait pu vouloir se rendre à Nîmes. Il est également susceptible d'avoir pris le train ou d'avoir fait du stop pour se rendre dans les Pyrénées-Orientales et notamment à Perpignan. Il "mesure 1m60, à la peau mate, une corpulence mince, et est porteur d'un appareil dentaire", selon les gendarmes. Il est vêtu d'un gilet noir et jaune Lacoste et d'un pantalon noir de la même marque.

Si vous possédez des renseignements utiles aux recherches vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Vauvert au 04 66 73 15 20.