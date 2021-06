Appel à témoins : la voiture d'un vosgien retrouvée au Ballon d'Alsace, sa famille est sans nouvelles

La voiture d'un vosgien, dont la famille a signalé la disparition ce samedi 5 juin a été retrouvée au Ballon d'Alsace. La gendarmerie de Vosges et du Territoire de Belfort lancent un appel à témoins.

Un appel à témoins a été émis par les gendarmeries des Vosges et du Territoire de Belfort pour retrouver un homme de 50 ans habitant à Cornimont dans les Vosges. Sa famille a déclaré sa disparition ce samedi 5 juin. Sa voiture a été retrouvée au niveau de l'Auberge du Ballon d'Alsace sur la commune de Lepuix dans le Territoire de Belfort.

Son téléphone ne sonne plus et ne borne plus

Son téléphone est injoignable et n'a pas pu être localisé, ce qui ne permet pas de déterminer une direction de recherches à privilégier. "La météo de cette fin de journée, très compliquée, ne permet pas non plus de faire des recherches par hélicoptère ou par chien", précise la gendarmerie dans un communiqué.

Stéphane Gerard réside à Cornimont dans les Vosges - Photo transmise

Si des randonneurs, des promeneurs l'ont croisé, vous pouvez contacter la gendarmerie de Belfort au 03 84 57 63 00.