Appel à témoin lancé après la disparition d'une septuagénaire près de Toulouse

Si vous habitez dans la commune de Rouffiac-Tolosan vous risquez de croiser les gendarmes ce samedi soir. Une dame âgée de 76 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer a disparu en début d'après-midi ce samedi.

Recherchée activement par la gendarmerie

La veille dame, qui réside dans un Ephad de la commune, était partie faire une promenade dans l'après-midi mais elle n'est jamais revenue. C'est sa famille qui a donné l'alerte.

Depuis la gendarmerie ratisse la commune et ses alentours. Un maître chien, venu spécialement de Narbonne, a également été mobilisé pour la retrouver au plus vite. Les températures hivernales font craindre le pire.

Deuxième fois que la dame âgée disparaît

C'est la deuxième fois que cette dame se perd et ne revient pas. Sa famille envisageait justement de la placer la semaine prochaine dans un Ephad où la surveillance est renforcée.

Au moment de sa disparition la septuagénaire portait un blouson blanc de type polaire avec un gilet jaune en dessous, un pantalon de couleur claire et des mocassins roses. Elle a un sac à main noir en bandoulière et des lunettes de vue. Elle mesure entre 1 mètre 55 et 1 mètre 60. Elle a les cheveux courts grisonnants.

Si vous la croisez ou avez des renseignements vous pouvez joindre la gendarmerie en composant le 17.