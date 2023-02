Appel à témoin lancé par les gendarmes du Morbihan pour une disparition inquiétante

La gendarmerie du Morbihan lance un appel à témoin après une disparition inquiétante. Un homme, âgé de 75 ans et habitant de Malansac, n'a plus donné signe de vie depuis vendredi 18 février. Il est parti sans téléphone portable et sans pièce d'identité.

L'homme n'a ni téléphone ni pièce d'identité sur lui. Selon la description faite par la famille, l'homme mesure 1,70 mètre, il a les cheveux gris, porte la barbe et des lunettes. Le jour de sa disparition, il était vêtu d'une veste de couleur bleu marine. La compagnie de Vannes a engagé des de nombreux moyens pour le retrouver, avec notamment un maître chien.