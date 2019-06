Appel à témoin pour retrouver Kyllian 13 ans disparu dans le Tarn

Castres, France

Un appel à témoin à la recherche de Kyllian. L’adolescent de 13 ans a disparu depuis ce vendredi 21 juin. Après sa journée d’école au collège des Cèdres à Castres, il n'a pas regagné le domicile de sa famille d'accueil à Puylaurens.

La gendarmerie lance un appel à témoin sur Facebook.

Appel à témoin Facebook Gendarmerie du Tarn - Gendarmerie Nationale

Le jeune garçon était vêtu ce vendredi 21 juin d’un tee-shirt bleu marine, d’un pantalon en jean de couleur noire et de baskets noires. Il est également porteur d’un sac à dos noir. De petite taille, de corpulence mince, il a les yeux de couleur marron et les cheveux bruns et courts.

Il est susceptible de se trouver sur le secteur de Castres.

Si vous avez des informations permettant de le localiser, il faut appeler la brigade de gendarmerie de Puylaurens au : 05.63.70.83.00.