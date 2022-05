Appel à témoin pour retrouver un Landais disparu, aperçu dans les Hautes-Pyrénées

Les gendarmes des Hautes-Pyrénées relaient un appel à témoin lancé ce jeudi 12 mai par leurs homologues landais suite à la disparition inquiétante d'un homme de 56 ans près de Mont-de-Marsan. Il aurait été aperçu à Tarbes, et pourrait se rendre à Lourdes.

Les gendarmeries des Hautes-Pyrénées et des Landes sont à la recherche depuis ce jeudi 12 mai de Didier S., un homme de 56 ans disparu dans la semaine à Mazerolles, une commune landaise voisine de Mont-de-Marsan. Les gendarmes des Landes ont lancé un appel à témoin pour disparition inquiétante, relayée par les gendarmes bigourdans sur leur page Facebook.

Les Hautes-Pyrénées se mêlent de l'affaire tout simplement parce que l'homme disparu aurait été aperçu ce jeudi à Tarbes, et serait susceptible de se rendre à Lourdes. Il se déplace en fauteuil roulant de sport, couleur rouge, et selon les enquêteurs il est accompagné d'un petit chien noir et blanc.