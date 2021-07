Appel à témoin pour retrouver un montignien disparu

La Police de la Moselle signale ce vendredi la disparition inquiétante de Bernard Marchal, habitant de Montigny-lès-Metz âgé de 76 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le début de la semaine.

Le commissariat de police de Metz est la recherche M. Bernard Marchal et lance un appel à témoin. Cet habitant de Montigny-lès-Metz, âgé de 76 ans n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a quitté son domicile entre le lundi 19 juillet 2021 à 21h et le mardi 20 juillet 8 h, à bord d’un Renault Kadjar blanc immatriculé EM 899 BB.



Selon l'appel à témoin diffusé par la Police, Bernard Marchal est "de type européen, a les cheveux blancs, les yeux marrons, il mesure 1 mètre 70, il est de corpulence normale. Il porte des lunettes de vue noires." Par ailleurs, il utilise une canne pour se déplacer.



Pour tout renseignement utile aux recherches, vous pouvez contacter le commissariat de police de Metz au 03 87 16 17 17 ou au 03 87 16 16 71 ou le 17 police-secours.