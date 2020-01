Appel à témoin pour retrouver un sexagénaire disparu à Metz

Metz, France

Cela fait plus de 4 jours que les recherches sont menées pour tenter de retrouver Patrick Madziara dont la police de Metz diffuse ce vendredi la photo et la description.

Âgé de 61 ans, cet homme est habituellement hébergé dans un foyer qui accompagne les personnes déficientes à Metz. C'est ce foyer qui a signalé sa disparition.

Le lundi 13 janvier, Patrick Madziara a quitté l'hôpital de Mercy vers 23h. Il a ensuite pris le Mettis jusqu'à la station Saulcy. C'est à partir de ce moment que sa trace a été perdue.

L'homme a les cheveux gris-blanc. Au moment de sa disparition, il portait une parka noire, un polo gris, un pantalon et des chaussures beiges. Les enquêteurs précisent qu'il a de grande difficultés à se situer dans le temps et l'espace et se déplace en boitant (du fait d'une amputation des orteils).

Toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à l'enquête est priée de contacter le commissariat de police de Metz au 03 87 16 17 17