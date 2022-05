Appel à témoin pour un octogénaire porté disparu à Limoges

Il s'appelle Richard Iyasawni, il a quitté son domicile en zone nord de Limoges jeudi à 10h30 et n'a plus donné de nouvelles depuis ce moment-là. Si vous pensez avoir croisé cet homme de 84 ans, votre témoignage peut aider la police dans ses recherches. L'homme est parti sans papiers, ni téléphone. Il est diabétique et atteint de la maladie de Parkinson, d'où l'importante mobilisation lancée pour tenter de le retrouver.

Des battues ont été organisées dimanche et lundi par la police et par sa famille. Une équipe cynophile a été sollicitée, mais les chiens n'ont pas réussi à remonter sa trace. Des drones ont même été utilisés ce lundi pour appuyer les recherches depuis le ciel, sans succès non plus. Une nouvelle battue est prévue ce mardi. Si vous avez des informations utiles pour les enquêteurs de la sureté départementale, il faut appeler le commissariat de Limoges au 05.55.14.30.92 ou 05.55.14.30.00.