Appel à témoins : un homme de 42 ans disparu dans le Gard

La gendarmerie du Gard lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 42 ans, disparu dans le département. Rami Ben Arfa, la personne recherchée, a quitté son domicile de Vauvert vendredi à 8 heures. Il n'est pas rentré depuis.

Rami mesure environ 1m70, et arbore une corpulence mince. Lors de sa dernière apparition, il était vêtu d'un short rouge, d'une veste bleue et grise, et portait des tongs.

Si vous détenez des informations permettant de le localiser, vous pouvez contacter la gendarmerie de Vauvert au 04 66 73 15 20.