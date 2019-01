Appel à témoin : un jeune autiste de 17 ans a disparu depuis mercredi à Paris

Le jeune Jean Noah, autiste, a quitté son domicile dans le XIII e arrondissement de Paris mercredi et on est sans nouvelles de lui depuis. Il a de graves difficultés à communiquer. Un numéro vert est disponible 7 jour sur 7, 24 h sur 24 0800 00 27 08 pour toute information.

Paris, France

Un appel à témoin pour tenter de retrouver Jean Noah, un adolescent de 17 ans souffrant d'autisme et ayant de graves difficultés à communiquer. Il a disparu mercredi vers 19H20, quand il a quitté son domicile dans le XIIIe arrondissement de Paris. Il est de plus en rupture de traitement ce qui entraîne chez lui des difficultés pour se nourrir. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon en jean noir, d'un pul over bleu avec une inscription " Merry Xmans" écrit en blanc et le dessin d'un grand bonhomme de neige en pain d'épice. Il avait des baskets de couleur blanche et rouge. Il a pour habitude de fréquenter les magasins de sports.

Un numéro de téléphone si vous avez des informations

Toute personne susceptible d'apporter des informations qui pourrait permettre de le localiser peut contacter l'Etat Major de la Police Judiciaire de Paris au numéro vert 0800 00 27 08 ou sur l'adresse mail : pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr