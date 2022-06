Appel à témoin : une adolescente de 16 ans portée disparue à Uchaud, dans le Gard

Elle a 16 ans, elle n'a plus été vue depuis vendredi 10 juin. Julie Cruxent habite à Uchaud, elle était apparemment sur Nîmes la dernière fois qu'elle a été vue. La gendarmerie du Gard lance un avis de recherche ce dimanche soir. Elle "serait susceptible de se rendre en région parisienne par les transports en commun et serait susceptible de loger à l’hôtel." Elle mesure 163 cm pèse 95 kg, à les cheveux châtains longs bouclés.

Elle habillée avec un short noir, un t-shirt noir avec des motifs de couleur jaune et orange et un sac à dos EAST PACK noir et rose.

En cas d'information merci de contacter la gendarmerie de Bernis au 04 66 71 39 10.