La gendarmerie de Domart-en-Ponthieu lance un appel à témoin suite à la disparition inquiétante de Ludovic Butin. Cet homme, âgé de 37 ans a disparu le 13 août dernier.

Ludovic Butin est domicilié à Berteaucourt-les-Dames, à une trentaine de kilomètres d'Amiens. Il mesure environ 1,78m, de forte corpulence, les cheveux bruns et courts. Il portait une paire de lunettes carrées et bleues, un tee-shirt blanc rayé noir et marron, un bermuda gris à fleurs noires et des basket noires au moment de sa disparition.

Sous traitement médical, il aurait pu faire un malaise après avoir quitté son domicile, à pied, le 13 août dernier. La gendarmerie de Domart-en-Ponthieu recherche tout témoignage pouvant aider à le retrouver.

Pour toute information ou communication d’éléments, merci de prendre contact avec la gendarmerie de Domart-en-Ponthieu au : 03.22.54.62.17 ou par mail cob.domart-en-ponthieu@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou joindre directement sa famille au 06.20.26.95.94.