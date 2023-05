Appel à témoins à Pau après la disparition d'une adolescente de 12 ans

La police de Pau lance un appel à témoins après la disparition d'une adolescente de 12 ans, introuvable depuis qu'elle a été déposée devant le collège Jeanne d'Albret, à Pau, vers 8 heures ce mardi matin.

Il s'agirait vraisemblablement d'une fugue. Zoé a les cheveux châtain foncé, raides et longs, avec une frange "rideau". Elle mesure 1,40m, a une corpulence mince et des yeux marron, indique la police dans l'appel à témoins. Autre précision : elle souffre d'une entorse à la cheville et se déplace donc en béquilles.

Si vous avez vu Zoé ou détenez des informations susceptibles d'aider la police, vous pouvez contacter le commissariat de Pau au 05 59 98 22 22 ou au 05 47 05 31 00.