Appel à témoins à Perpignan : un septuagénaire disparu depuis deux semaines

Claude Thalamay est un habitué du centre-ville de Perpignan et surtout du café Vienne où il a ses habitudes. La police espère donc que des personnes pourront l'aiguiller dans ses recherches. Cet homme âgé de 79 ans a disparu depuis le jeudi 4 août dans l'après-midi, du côté du boulevard des Pyrénées.

Troubles de la mémoire

Le cheveux blancs et courts, il portait des lunettes teintées. Il était vêtu d'un bermuda et probablement d'un polo ou d'une chemise. Mr Thalamay mesure 1m70 mais il est voûté. Le septuagénaire n'avait ni téléphone portable ni carte bleue ou argent sur lui et surtout, il présente des troubles cognitifs et peut perdre la mémoire.

Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs du Groupe de Protection de la Famille du Commissariat de Perpignan au 04.68.35.70.32 .