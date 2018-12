Appel à témoins après la découverte du cadavre d'une femme à la Grande-Motte

La Grande-Motte, France

Le mardi dix huit décembre 2018, peu avant 11h00, le corps sans vie d'un femme a été découvert, sur la commune de la Grande-Motte dans la mer à hauteur de la digue dite de la Baleine (située face au poste de secours du quartier du point zéro).

Les recherches entreprises depuis n'ont pas permis d'établir avec certitude son identité ni les circonstances de son arrivée dans le quartier du point zéro. Localement, aucune disparition n’a été signalée à la gendarmerie.

Les enquêteurs recherchent des témoins qui l’auraient vu, croisé ou auraient discuté avec elle notamment les 17 ou 18 décembre 2018.

L’objectif est d’identifier formellement la victime avec les éléments suivants : Femme âgée d'une soixantaine d'années, de type caucasienne, 1m70, maigre ( 46 kg ), cheveux courts poivre et sel. Elle portait au moment de sa découverte une paire de baskets noire, un pull marron (avec sous-pull noir), un pantalon de jogging bariolé type camouflage noir et gris et une veste avec capuche dominante rose et des motifs.

Si vous pensez avoir des informations, merci de contacter la brigade de gendarmerie au 04 67 56 50 29