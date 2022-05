Appel à témoins après la disparition d'un adolescent dans le Bas-Rhin

Le jeune homme s'appelle Djaleyn. Il a 15 ans et demi et n'a plus donné de nouvelles depuis le mardi 26 avril, date à laquelle il a quitté le domicile familial situé à Molsheim. L'adolescent, qui est grand et mince, est coutumier des fugues et pourrait se trouver désormais sur le secteur de Colmar.

Si vous pensez avoir des renseignements vous pouvez joindre la gendarmerie de Molsheim au 03.88.04.81.10 ou composer le 17.