Condom, France

Les gendarmes du Gers lancent un appel à témoins, après la disparition d'un adolescent. Nael Chopin, 14 ans, est parti de son domicile de Condom, mercredi dernier (8 août), en fin de journée.

L'adolescent mesure entre entre 1,40 m et 1,45 m, et pèse environ 35 kilos. Il a les cheveux bruns mi-longs et les yeux marrons. Quand il est parti de son domicile, il portait un bermuda gris avec tee shirt noir de marque Airness.

Nael n'a ni argent, ni papiers et n'a pas de portable.

Si vous le voyez ou si vous avez des informations, prévenez les gendarmes en composant le 17 sur votre téléphone, ou contacter la brigade de Condom au 05.62.68.36.80.