Appel à témoins après la disparition d'un adolescent de Gironde qui pourrait être en Dordogne

La disparition d'un mineur en Gironde est jugée inquiétante par la gendarmerie de la Gironde qui lance un appel à témoins ce mardi sur sa page facebook . Le jeune Diego Hequette qui est pupille de la nation, est parti avec une valise. Selon la gendarmerie, il pourrait se trouver en Dordogne, en Corrèze, dans le Puy-de-Dôme ou le Cantal.

ⓘ Publicité

Diego est de corpulence moyenne, il mesure 1m73, il est de type européen et il a des cheveux bruns courts et des yeux marrons. Au moment de sa disparition, il était habillé d'une veste bleue et d'un short. L'adolescent portait également une casquette et de grosses bagues à la main droite.

Si vous l'apercevez ou que vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Blanquefort 05 56 95 51 40 ou appeler le 17 en spécifiant que vous appelez pour cette disparition.