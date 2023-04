Appel à témoins après la disparition d'un couple du Coutançais

C'est une disparition inquiétante qui a amené les gendarmes de la Manche à publier un appel à témoin sur leur page facebook dimanche soir. Depuis la mi-journée, la famille d'un couple d'habitants de Montchâton sur la commune d'Orval-sur-Sienne, âgé de 80 et 77 ans, est inquiète. Claude et Nicole Mariette, attendus à La Haye-Pesnel pour le déjeuner de Pâques ne sont jamais arrivés à destination et n'ont pas donné de nouvelles depuis. Les appels téléphoniques répétés des membres de leur famille sont restés sans réponse.

Contacter le 17 en cas d'informations

Les recherches engagées dès hier par la gendarmerie sont restées vaines pour l'heure, d'où la décision de lancer l'appel à témoin dans le but de recueillir des informations qui pourraient permettre de faire avancer les investigations. Le couple circule à bord d'une Citroën C5 grise immatriculée 7507 WR 50.

Toute personne disposant d'informations à communiquer peut contacter le 17 et demander la compagnie de gendarmerie de Coutances.