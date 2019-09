Appel à témoins après la disparition d'un homme à Thuir

La brigade de gendarmerie de Thuir dans les Pyrénées-Orientales a lancé ce dimanche un appel à témoins pour la disparition d'un homme de 69 ans. La disparition inquiétante a été signalée samedi en fin de journée. L'homme est décrit comme désorienté et en perte de repères.

Thuir, France

Le sexagénaire a été aperçu pour la dernière fois dans le centre de Thuir, circulant à pied. De forte corpulence, il mesure 1,77m et a les cheveux gris. Il est vêtu d'un bermuda noir et d'un T-shirt noir. L'homme est décrit comme "désorienté et en perte de repères".

L'homme recherché est âgé de 69 ans. - Gendarmerie des Pyrénées-Orientales

Les gendarmes ont fait des recherches dans la nuit, en vain. Avec le renfort de motos tout-terrain, elles ont repris ce matin.

Toutes personnes ayant des informations ou des renseignement est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Thuir au 04 68 53 03 22.