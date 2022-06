Appel à témoins après la disparition d'un homme de 75 ans dans le Bas-Rhin

La gendarmerie du Bas-Rhin lance un avis de recherche ce samedi suite à la disparition inquiétante d'Eugène Mussig dans le secteur de Geispolheim. Cet homme âgé de 75 ans a disparu ce jeudi 23 juin vers 14h. Il mesure environ 1,70m, pèse 69 kg et a les cheveux poivre et sel, dégarnis à l'avant. il est susceptible de se trouver entre Geispholsheim et le quartier strasbourgeois de Hautepierre.

Cet homme âgé pourrait porter une chemise blanche ou rose, un pantalon gris ainsi que des mocassins bruns. Il porte habituellement des lunettes de vues au branches jaunes et pourrait porter une sacoche noire ou marron en bandoulière.

Si vous pensez avoir des renseignements vous pouvez joindre la gendarmerie d'Erstein au 03.88.98.01.45 ou composer le 17 pour contacter le centre opérationnel de la gendarmerie de Strasbourg.