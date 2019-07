Appel à témoins après la disparition d'un homme de trente ans dans les Vosges

Vosges, France

Où se trouve Adrien Fourny ? Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie des Vosges en accord avec le parquet d'Epinal et les proches du disparu. La publication d'un portrait et d'une description pour tenter de retrouver cet homme de 30 ans, qui n'a plus donné de nouvelles depuis le vendredi 19 juillet au soir. L'homme aurait quitté son domicile en voiture, un véhicule qui a été retrouvé mais sans son conducteur.

Recherches infructueuses

Le dispositif de recherches n'a pas permis de retrouver cet homme, d'où l'appel à témoins lancé par les gendarmes. Si vous possédez des informations, vous êtes invités à contacter la gendarmerie de Bruyères au 03.29.50.10.17.

Adrien Fourny est âgé de 30 ans avec des cheveux courts châtain clair et des yeux bleus. Il mesure 1m75. Il portait un t-shirt blanc et un pantalon de jogging gris au moment de sa disparition.