Appel à témoins après la disparition d'un père et sa fille de 11 ans à Villeneuve-lès-Avignon

Disparition inquiétante d'un homme de 38 ans et sa fille de 11 ans, à Villeneuve-lès-Avignon. La police lance un appel à témoins : n'hésitez pas à contacter le 17 si vous avez la moindre information. Ce week-end, les pompiers du Gard et de Vaucluse ont déjà inspecté le Rhône.

La police judiciaire d'Avignon lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme et de sa fille, à Villeneuve-lès-Avignon. La dernière fois qu'ils ont été aperçus, c'était ce samedi matin, 18 juillet, à un arrêt de bus sur l'île de la Barthelasse. La police décrit le père comme un homme de 38 ans, de type européen, de nationalité espagnole, 1m70, de corpulence un peu forte. Il a les cheveux châtains courts, les yeux verts, avec des lunettes. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une casquette rouge, un tee-shirt sombre aux couleurs de l'Espagne, un jean et des baskets blanches.

Il est accompagné de sa fille, âgée de 11 ans, de type européen. Elle mesure 1m38, est très fine, a de longs cheveux châtains et les yeux verts. Elle porte des lunettes de vue violettes, une robe rose et des sandales dorées. La jeune fille présente un handicap mental. Ils peuvent être séparés ou ensemble. Si vous avez la moindre information, vous devez contacter le 17.

Recherches infructueuses sur le Rhône

Ce samedi, l'homme, de passage dans le Gard, aurait demandé à son ex-compagne de passer la journée avec sa fille. Dans la journée, elle reçoit des messages inquiétants de sa part et donne donc l'alerte. Pendant plusieurs heures, les pompiers du Gard et de Vaucluse ont quadrillé le Rhône entre Villeneuve, Aramon et Avignon, notamment à hauteur du pont de l'Europe. "On a navigué dans le brouillard, raconte un pompier, dans le vide, sans indication claire".

Des équipes de plongeurs des deux départements ont inspecté le Rhône, des spécialistes en eaux vives sur une embarcation ont arpenté le fleuve et une équipe cynophile avec 2 chiens s'est concentrée sur les berges, en appui de la police nationale. Mais aucune trace ni du père ni de l'enfant.

Une caméra de vidéo surveillance les a filmés ensemble ce samedi 18 juillet