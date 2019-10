Appel à témoins après la disparition d'un vététiste dans le massif de la Gardiole

Les gendarmes ont entamé des recherches depuis lundi concernant un habitant de Poussan, Arnaud Ravaux, âgé de 46 ans, parti faire du VTT dans le massif de la Gardiole dimanche matin et qui n'est pas rentré chez lui .

Poussan, France

Un habitant de Poussan, Arnaud Ravaux est porté disparu depuis dimanche soir . Cet homme de 46 ans est parti faire une sortie en VTT électrique dimanche matin. Il n'est pas rentré. Il a envoyé un message à son épouse en fin de matinée , puis plus rien. Son épouse a prévenu les gendarmes dimanche soir .

Des recherches ont été lancées lundi et se poursuivent ce mardi dans le massif de la Gardiole, où il avait l'habitude de faire du vélo. La zone à couvrir est large de Villeveyrac à Fabrègues, en plus des patrouilles à pied, un hélicoptère survole le massif et les pistes forestières qu'il a pu empruntés.

Les gendarmes lancent un appel à témoins. Arnaud Ravaux est blond, mesure 1 m 75, c'est un sportif confirmé.

Toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles aux recherches peut contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de- Védas 06 07 49 82 50