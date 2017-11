Appel à témoins après la disparition d'une jeune Varoise

Fanny Bruno, 28 ans, résidant à Pignans, a disparu depuis samedi matin. Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie du Var.

L'inquiétude grandit dans le Var depuis samedi matin et la disparition de Fanny Bruno, jeune Varoise de 28 ans. Cette jeune maman d'une petite fille de 5 ans a pris son véhicule samedi, vers 3 heures du matin, pour effectuer le trajet d'une vingtaine de kilomètres entre La Crau et Pignans. Mais elle n'est pas rentrée et n'a plus donné signe de vie depuis.

Son véhicule aussi a disparu

Son véhicule, lui aussi introuvable, est une Ford Puma noire avec les rétroviseurs rouges immatriculé CM-679-ZA. Si vous avez des renseignements permettant de la retrouver, vous pouvez appeler la gendarmerie du Luc en Provence au 04 94 50 05 00.

La jeune femme a passé la soirée de vendredi soir chez un ami qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années. Elle le quitte vers 3 heures du matin pour rentrer chez elle mais Fanny Bruno ne rentre pas et ne se présente pas non plus à son travail samedi matin. Des recherches au sol et par hélicoptère ont été mises en place mais elles n'ont rien donné pour l'instant.