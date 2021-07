Appel à témoins après la disparition d'une voyageuse du TGV Paris/Dunkerque

Une femme de 39 ans, handicapée mentale, a été portée disparue ce lundi. Elle voyageait à bord du TGV Paris/Dunkerque et devait descendre à 14h06 en gare d'Hazebrouck (Nord). La personne devant la réceptionner à Hazebrouck ne l'a pas vue et a signalé sa disparition. Le train s’est également arrêté en gare d'Arras, Lens et Béthune.

Description de la disparue

Cette femme mesure près d'1m70, elle était vêtue d’un legging noir, un gilet noir, une tunique blanche écrue, une paire de sandalettes, un petit sac à main. Ses cheveux sont noirs et crépus et elle porte un appareil dentaire.

Si vous avez des informations pour la localiser, merci de contacter la brigade de gendarmerie de Bailleul au 03.28.49.00.72.