La police lance un appel à témoins après la disparition de Léa. La jeune femme a disparu le 13 décembre dernier à Nantes. Elle n'a plus donné signe de vie depuis ce soir là et ne s'est pas présentée à son travail.

Nantes

La police qualifie cette disparition d'inquiétante. Léa, 20 ans, habite le quartier Canclaux à Nantes. Elle a disparu le mercredi 13 décembre et n'a plus donné de nouvelles depuis ce soir là. Elle ne s'est pas présentée à son travail. Sa cousine s'est présentée dimanche après-midi au commissariat pour signaler sa disparition.

Léa Petitgas -

Léa Petitgas a 20 ans. Cette jeune femme brune aux yeux verts, de corpulence fine mesure 1m47. Elle a des cheveux longs et raides, et a une cicatrice à l'avant-bras droit. Elle portait un pantalon bleu, une veste kaki et une écharpe foncée le jour de sa disparition. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter les enquêteurs au 02 53 46 73 95, ou en composant le 17