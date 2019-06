Appel à témoins après la disparition inquiétante d'un chef d'entreprise à Cavalaire

Jean-Marc Sandré, propriétaire d'un gros chantier naval à Cavalaire, n'a plus donné signe de vie depuis lundi. Un appel à témoins est lancé.

Cavalaire-sur-Mer, France

Après la disparition inquiétante de Jean-Marc Sandré, propriétaire d'un gros chantier naval à Cavalaire, la gendarmerie du Var lance un appel à témoins. Le chef d'entreprise âgé de 65 ans n'est pas réapparu depuis lundi. Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Aucune piste n'est écartée.

Seule sa voiture a été retrouvée

Lundi, l'homme quitte son domicile comme les autres jours de la semaine, il n'y a rien d'anormal dans son comportement. Mais ses enfants, qui travaillent avec lui, ne le voient pas arriver sur le chantier naval. Ils préviennent les gendarmes lundi après-midi. La voiture de Jean-Marc Sandré est retrouvée mardi à la sortie de Cavalaire, en direction du Rayol-Canadel.

Ancien adjoint à la mairie de Cavalaire

Cet homme de 65 ans est très connu dans le golfe de Saint-Tropez. Il est le propriétaire depuis 40 ans d'un des chantiers navals les plus dynamiques du golfe, il a également été adjoint à la mairie de Cavalaire. La famille de Jean-Marc Sandré est d'autant plus inquiète que l'homme est malade et qu'il doit prendre des médicaments tous les jours.

Les personnes ayant aperçu le chef d'entreprise ou ayant des informations sur sa disparition peuvent contacter le 17 ou 04.94.46.97.94.