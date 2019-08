Appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme à Ria Sirach

Un homme de 41 ans a disparu depuis dimanche après-midi. Il a quitté son domicile à pied, à Ria Sirach, et n'a pas donné de nouvelles depuis.

La gendarmerie de Prades lance un appel à témoin après la disparition inquiétante d'un homme âgé de 41 ans. Jany Stupak a quitté son domicile de Ria Sirach à pied, dimanche vers 13 heures. Il n'a pas donné signe de vie depuis.

Il mesure 1m73 et pèse 64 kg. Il est chauve et porte une barbe poivre et sel. Au moment de sa disparition, il portait un tee-shirt couleur camel, short adidas noir, chaussures de sport Nike blanches.

Les forces de l'ordre ont été prévenus dimanche soir. Les recherches avec deux équipes cynophiles n'ont rien donné jusque là. D'autres équipes sont toujours sur le terrain.

Toute personne ayant des informations le concernant est priée de contacter la gendarmerie de Prades au 04 68 96 39 77 ou d'appeler le 17.