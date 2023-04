Appel à témoins après la mort d'une adolescente de 14 ans, percutée par une voiture à Rivehaute

Une adolescente de 14 ans est morte après avoir été percutée par une voiture, ce mardi soir vers 22 heures à Rivehaute, près de Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques). La gendarmerie d'Orthez lance un appel à témoins pour retrouver le conducteur de la voiture, qui a pris la fuite.

Percutée par l'arrière par une voiture

Dans un communiqué, le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, indique que "trois adolescents d'une même fratrie circulaient en vélo et à roller sur la route départementale 23" et que l'un d'eux, une jeune ado de 14 ans, a été "percutée par l'arrière par une voiture. Le conducteur ne s'arrêtait pas et prenait la fuite. À leur arrivée, les secours ne pouvaient que constater le décès de la victime." Ses deux frères n'ont visiblement pas été heurtés par la voiture, mais ils ont été hospitalisés.

Appel à témoins

"Toute personne susceptible d'avoir été témoin des faits est priée de se signaler aux gendarmes de la brigade de recherches d'Orthez au 05 59 82 40 00", conclut le Procureur dans son communiqué.