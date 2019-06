Appel à témoins après le braquage d'un camion à Artigueloutan

Un camion, transportant des cigarettes, a été braqué ce jeudi matin, peu avant 6h, à Artigueloutan sur la D817. Le camion, qui circulait dans le sens Soumoulou-Pau a été stoppé sur le bas-côté de la route, des individus armés ont menacé le chauffeur et ils ont réussi à récupérer la marchandise avant de prendre la fuite.

Le camion venait de Colomiers en Haute-Garonne. Il est sortie comme à son habitude au péage de Soumoulou. Un peu plus loin sur la zone de dépassement à trois voie au niveau d'Artigueloutan il est dépassé par une voiture, une "Laguna". Derrière, un fourgon le sert et il est obligé de s’arrêter. Le chauffeur du camion de livraison est menacé avec une arme de poing. Les malfaiteurs brisent la vitre de sa cabine pour l'obliger a sortir, il est gazé et molesté par une équipe de 3 ou 4 individus visiblement bien organisée et très bien renseignée. Ils ont réussi à repartir avec deux palettes de cartouches de cigarettes, un butin que l'on peut estimer à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques lance un appel à témoins. Toute personne pouvant apporter des éléments sur ce braquage peut contacter le 06 17 59 06 89.