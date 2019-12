Appel à témoins après le décès d'un piéton sur l'A709 à Montpellier

Montpellier, France

Les gendarmes de l'Hérault recherchent des témoins ou des personnes susceptibles de leur donner des renseignements utiles à l’identification d'un piéton mort accidentellement mardi 3 décembre vers 5h40 sur l'A709 à Montpellier.Un poids-lourd qui circulait sur la bretelle d’entrée de l’A709 en direction de Nîmes a percuté un piéton qui était allongé sur la voie de circulation. Le piéton est mort. Il n'avait aucun document d'identité sur lui .

D'après les gendarmes, la victime aurait 45 ans, cheveux courts poivre et sel, grosse barbe poivre et sel, yeux marrons. Il était vêtu d’un jean bleu, d’une veste bordeaux, d’un sweat-shirt noir et de chaussures de type Timberland beige.

Si vous avez des renseignements, veuillez-vous rapprocher du peloton d’autoroute des gendarmes de Poussan, en charge de l'enquête, en appelant le 04.99.02.25.80.