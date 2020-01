Appel à témoins après le très grave accident à Héric le 1er janvier

Héric, France

Les gendarmes de Nozay sont à la recherche de témoins pour comprendre ce qui s'est passé le 1er janvier dernier sur la 2x2 voies entre Nantes et Rennes à la hauteur d'Héric. Ce jour-là, deux hommes qui circulent à scooter sur la N137 vers Nantes sont retrouvés grièvement blessés. Le plus jeunes, 22 ans, est mort des suites de ses blessures. Le plus âgé, 45 ans, est toujours hospitalisé dans un état grave.

Les gendarmes à la recherche d'une "petite citadine accidentée à l'avant"

Ils ont probablement été percutés par une voiture. Les gendarmes recherchent des témoignages sur "une petite citadine, accidentée à l'avant", qui se serait trouvée sur la N137, ou à proximité (sur les secteurs de Blain, Nort-sur-Erdre et Nantes), le 1er janvier entre 7h30 et 8h30.

Si vous avez des informations, il faut contacter le peloton motorisé de Nozay au 02 40 79 58 49 ou pmo.nozay@gendarmerie.interieur.gouv.fr.