Appel à témoins après une disparition inquiétante à Bormes-les-Mimosas

René Sauneuf n'a plus donné signe de vie depuis le 15 octobre 2021. Vers 16 heures, le retraité de 78 ans quitte son domicile de Bormes-les-Mimosas (Var) à pied, sans téléphone, sans papier d’identité et sans aucun moyen de paiement. Les gendarmes de la compagnie de Hyères ont depuis multiplié les recherches, avec notamment des chiens pisteurs et un hélicoptère. En vain. Ils lancent donc un appel à témoins.

René Sauneuf mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il n'a pas de cheveux. Le jour de sa disparition, il portait un pantalon marron et une veste grise.

Les gendarmes précisent que le retraité a pu marcher le long d'une route et a pu être déposé quelque part par un automobiliste.

Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, vous pouvez joindre la brigade de Bormes-les-Mimosas au 04.94.71.11.92 ou composer le 17.