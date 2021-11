Appel à témoins après une disparition inquiétante en Moselle

La gendarmerie de la Moselle cherche des témoins qui auraient des informations suite à la disparition d'un homme de 28 ans, ce mercredi, à Tressange, près de Thionville. Prénommé Vincent, il a quitté son domicile à 8H30, ce mercredi matin, à bord de sa voiture Hyundai i30 bleue et n'a plus donné signe de vie depuis.

Les gendarmes décrivent un homme d'1,75 m, qui pèse 85 kg. Il a les yeux bleus, les cheveux châtains et courts, et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait une veste brune, et un pantalon de survêtement gris.

Un appel à témoins pour disparition inquiétante

Les personnes qui auraient des informations sont invités à contacter la brigade de Audun-leTiche au 03.82.59.48.30 ou composer le 17.